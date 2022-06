Sant’Agnello, addio all’83enne Francesco Astarita. I funerali nella Basilica di Santa Maria del Lauro a Meta

Sant’Agnello porge l’estremo saluto a Francesco Astarita che, all’età di 83 anni, si è addormentato tra le braccia del Signore. A darne il triste annuncio il fratello Alberio, la cognata Bianca, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato lunedì 20 giugno alle ore 17.30 nella Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.