Sant’Agnello, accesso vietato alla scogliera libera della Marinella: le parole di Rosario Lotito. Riportiamo di seguito il post di Rosario Lotito, da sempre attento alle problematiche locali:

ACCESSO VIETATO ALLA SCOGLIERA LIBERA DELLA MARINELLA…

Questa mattina molti cittadini hanno avuto l’amara sorpresa di trovare sbarrato l’accesso alla scogliera libera della Marinella, questo purtroppo perché in nottata sono cadute numerose pietre, anche abbastanza grosse, da mettere in serio pericolo la vita dei bagnanti. Forse non tutti sanno che il costone sovrastante la scogliera è privato e quindi spetta al privato metterlo in sicurezza, ma il comune aveva chiesto rassicurazioni in merito all’avvenuta messa in sicurezza del costone prima che iniziasse la stagione estiva? I tempi per la riapertura della scogliera sono incerti visto che i lavori dipendono dal privato.

Spero che il sindaco si renda conto dell’importanza che riveste quella scogliera per i cittadini e provveda per il ripristino rapido del costone addebitando poi il costo al privato visto che si tratta di interruzione di un pubblico servizio…