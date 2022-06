Sanità, Gennaro Sosto trasferito nella ASL di Salerno, per l’Ospedale Unico dela Penisola Sorrentina un rallentamento? Al suo posto Iervolino . Riflettori puntati sulle nomine nelle Aziende Sanitarie Locali Nella seduta di oggi della giunta regionale della Campania , il presidente Vincenzo De Luca ha comunicato le nomine dei 13 direttori generali di Asl, aziende ospedaliere e policlinici, che entreranno in carica alla scadenza prevista dai contratti già in essere.

Queste le nomine: Antonio D’Amore al Cardarelli, Anna Iervolino all’Azienda dei Colli, Giuseppe Longo al Policlinico Federico II, Ferdinando Russo al Policlinico Vanvitelli, Ciro Verdoliva all’Asl Napoli 1, Mario Iervolino all’Asl Napoli 2, Giuseppe Russo all’Asl Napoli 3, Renato Pizzuti al Moscati di Avellino, Mario Ferrante all’Asl Avellino, Maria Morgante al San Pio di Benevento, Gennaro Volpe all’Asl Benevento, Amedeo Blasotti all’Asl Caserta e Gennaro Sosto all’Asl Salerno.

Proprio Sosto era il principale conoscitore delle tematiche dell’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina, che si dovrebbe cominciare a realizzare questo autunno a Sant’Agnello, per coprire i limiti dell’ospedale di Sorrento e Vico Equense.

La speranza è che non vi siano dei rallentamenti, ma certamente Iervolino ora dovrà ristudiarsi tutte le carte. Ora chi conosce davvero tutte le fasi è proprio l’ex sindaco Iaccarino, che è consulente di Piergiorgio Sagristani su questo delicato tema