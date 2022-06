Massa Lubrense ( Napoli ) . San Pietro a Crapolla. E’ l’Area Marina Protetta a bloccare gli sbarchi, non fate morire la tradizione! In seguito all’articolo pubblicato da Positanonews San Pietro a Crapolla. Pellegrinaggio e festa 2022 , in cui si constatava l’assenza totale di disponibilità delle barche che portassero i pellegrini a Crapolla, sono giunte in redazione le vibranti proteste dei capitani barcaioli , nelle quali sottolineavano che non era per mancanza della loro volontà, ma per le leggi del parco marino. Effettivamente dobbiamo constatare che l’insenatura di Crapolla entra nella riserva generale (Zona B) nell’ambito dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Per cui è completamente interdetto l’accesso alle imbarcazioni di qualsiasi tipo. Noi come redazione cultura di Positanonews ci chiediamo come perchè deve morire una tradizione che nasce nella notte dei tempi? Tra i gestori di questo parco marino ci potrebbe essere maggior empatia verso cittadini che hanno vissuto questa festa fin dalla loro infanzia. Sicuramente è una cosa diversa dagli sbarchi indiscriminati e selvaggi a Nerano, qui parliamo di Storia e Tradizioni, ci auguriamo che si trovi un modo , anche contingentato, per non far morire queste tradizioni ataviche,

