San Giovanni, la tradizione di leggere il futuro nell’albume dell’uovo. Un’usanza diffusa anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina

Sono tante le tradizioni legate alla solennità di San Giovanni Battista diffuse anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina. Tra le tante quella legata all’albume dell’uovo che viene in un bicchiere al quale si aggiungono quattro dita di acqua. Il bicchiere deve poi deve essere esposto alla rugiada per tutta la notte dal 23 al 24 giugno.

Secondo la tradizione nella notte passa San Giovanni che, soffiando nel contenitore, fa assumere all’albume dell’uovo la giusta conformazione. Ognuno vede in quelle forme le cose più strane, dai castelli alle barche. E dalle varie forme, come ad esempio le vele aperte o chiuse di un vascello, si trae buono o cattivo auspicio sul proprio destino.