Salvatore Cimmino e l’importanza delle tecnologie per il superamento delle barriere. Parafrasando la Legge 104 del 1992, articolo 12 comma 4, l’esercizio del diritto di cittadinanza non può essere impedito da difficoltà motorie, cognitive, intellettive, sensoriale, psichiche e da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

Nel mondo ci sono oltre 1 miliardo di persone con disabilità. In Italia ci sono 5 milioni di persone con disabilità (l’8% dell’intera popolazione). È il gruppo sociale più vulnerabile, emarginato ed escluso dalla società: dalla scuola al mercato del lavoro, e anche il più esposto alla violenza psicologica: le cronache quotidiane ci restituiscono tristemente, con frequenza allarmante, di notizie di violenze, discriminazione ed emarginazione ai danni delle persone con disabilità.

Le disabilità sia esse fisico-motorio o intellettive o cognitive o sensoriale o psichica, comportano uno sconfinamento più o meno totale, con una diretta influenza sulle capacità e possibilità di apprendimento, comunicazione, auto-accudimento, interazione sociale, gioco, lavoro e possibilità di evitare i pericoli.

In una parola, esistono persone che, di fatto, sono costretti ad assistere passivamente alla vita, spettatori e non più (o non mai) attori. Solo attraverso una Legge che equipari le invalidità civili con gli infortuni sul lavoro sarà possibile combattere le violenze, le discriminazioni, l’emarginazione e pianificare ed attuare interventi mirati tali da migliorare drasticamente le condizioni di vita di una persona con disabilità.

Ecco perché è urgente intervenire quanto prima sui LEA e sul Nomenclatore Tariffario affinché i progressi ottenuti dalla ricerca possano contribuire a restituire dignità e qualità di vita migliore alle persone con disabilità.

Io ho un sogno, ed è quello di rendere fruibile queste tecnologie a tutti quelli che ne hanno bisogno. Io ho un sogno, che un giorno il mio paese sarà culturalmente e psicologicamente maturo dal punto di vista dell’ accoglienza e dell’ integrazione.

Leggi e sostieni la (mia) Proposta di Legge sull’equiparazione delle invalidità civili con gli infortuni sul lavoro:

#peridirittidellepersonecondisabilita