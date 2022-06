Salvatore Amato è il nuovo allenatore del Vico Equense. A comunicarlo è la società attraverso un post sui social. “Una vita da mezzala per poi iniziare la propria avventura in panchina, spaziando dal settore giovanile alla prima squadra. E’ questa l’estrema sintesi della lunga carriera di Salvatore Amato, già compagno di tante battaglie del DS Guidone e nuovo allenatore del Vico Equense 1958 per la stagione 2022/23. Dopo aver vinto un campionato di Eccellenza da imbattuto a Giugliano nel lontano 1995, dopo aver lanciato tantissimi talenti, tra cui Antonio Mirante a Sorrento e dopo aver condotto l’Insieme Ausonia, poi Insieme Formia, dall’Eccellenza alla serie D, ora “Sasà” ha il compito di guidare gli azzurro-oro in un campionato di vertice, valorizzando, come ha sempre fatto nella sua lunga carriera, calciatori giovani, con il fondamentale supporto di elementi di esperienza”.