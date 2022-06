Sorrento, gattino si incastra nel motore di un’auto: salvato

Non appena hanno udito un miagolio insolito provenire da un’automobile, non hanno esitato. È il bellissimo gesto portato a termine questa mattina adal’organizzazione no profit che si occupa di tutelare gli animali randagi della costa di Sorrento. Il piccolo micio è stato recuperato sano e salvo dal motore di un veicolo ina Sorrento. Grazie al contributo di Salvatore, dellae dell’Agenziaè stato salvato questo piccolo amico che ora ha bisogno urgentemente di una casa. È importante condividere per. Contattare Salvatore Astarita al numero 371 3083832.