Salerno, storie, ricordo del giugno 93 e non solo di Giovanni Farzati

” Personaggi di cui mi sono occupato da giornalista alle grandi reti tv nazionali. Tre esempi recenti: l’ingegnere-bidella finita a “Uno Mattina in famiglia” (RaiUno), la madre che non vede da nove anni i figli “catturata” da “ItaliaSi” (RaiUno) e il padre che va a piedi da Salerno a Roma come fioretto per il figlio autistico che migliora ospite de “I fatti vostri” (RaiDue). Queste però sono tutte bazzecole di fronte al colpaccio che feci nel giugno 1993 quando un mio articolo scatenò l’interesse di tutta la stampa nazionale. E non solo. Si trattava in buona sostanza di smentire la storia d’amore più nota e più bella del mondo, quella tra Giulietta e Romeo, raccontata da William Shakespeare. Tutto ebbe inizio sulle pagine di “Agire”, il settimanale della Curia, dove uno studioso locale, Paraggio Geremia, aveva raccontato che le origini dei due personaggi scespiriani cari agli innamorati di tutto il mondo andavano ricercate in quel di Montecorvino Rovella. “La nostra non è una boutade”, si affrettò a precisare Paraggio spiegando che i Montecchi e i Capuleti in realtà si chiamavano D’Arminio e Damolidei e nella seconda metà del XV secolo dominavano su Montecorvino con inaudita ferocia. I rampolli delle due famiglie, Davide e Maria Teresa, si innamorarono e, a differenza del testo di Shakespeare, riuscirono non solo a unirsi in matrimonio ma a far scoppiare la pace eterna tra le due famiglie. Proprio sul luogo dell’incontro e della pacificazione fu costruita la chiesa di Santa Maria della Pace.

Il fatto, racconta Paraggio, deve aver interessato all’epoca Tommaso Guardati detto Masuccio Salernitano che ad esso si ispirò per la 33esima novella del Novellino. Per eccesso di cautela l’autore ambientò i fatti a Siena e ribattezzò i ragazzi con due nomi orribili: Gannozza e Mariotto. Nel 1524 il veneto Luigi D’Aporto riprese il racconto, lo ambientò a Verona e cambiò i nomi dei due protagonisti in Giulietta e Romeo. Successivamente Matteo Bandello rielaboro’ il racconto e per primo introdusse la variante della falsa morte di Giulietta che porta al tragico suicidio dei due ragazzi. Penultimo passaggio: Arthur Brooke, poeta inglese, ampliò e tradusse nella sua lingua la storia alla quale attinse Shakespeare per la sua tragedia. Tutta questa premessa per dirvi che io mi appassionai moltissimo a questa specie di soap-opera d’epoca e volli intervistare Paraggio per il quotidiano Roma. Il pezzo uscì domenica 6 giugno 1993 e subito creò un vero e proprio effetto domino: il telefono di casa Paraggio comincio’ a squillare all’impazzata: Corriere della Sera, Gente, Uno Mattina e tante altre testate. Insomma nella stampa nazionale si insinuò il dubbio che Shakespeare si fosse ispirato alla storia realmente accaduta un secolo prima a Montecorvino. Sono passati tanti anni da quel mio articolo e Verona continua ad essere la patria letteraria di Giulietta. Montecorvino non è riuscita a scalfire la leggenda e il caso giornalistico è rimasto tale. Con buona pace di Geremia Paraggio che aveva trovato una storia che se bene utilizzata avrebbe fruttato più di migliaia di depliant turistici.