Salerno senza elisoccorso notturno: condanna per la vita anche per la Costiera Amalfitana. Una vera e propria emergenza quella che si vive a Salerno e provincia. Infatti, è veramente grave che a Salerno, la città della Regione Campania di cui, tra l’altro, è originario il Governatore Vincenzo De Luca, non abbia l’elisoccorso notturno. Questo condanna per la vita anche la Costiera Amalfitana.

L’urgenza si è presentata proprio ieri, in mare a 50 miglia dal porto. La richiesta di soccorso è partita da una nave da crociera al largo della costa salernitana: un’infartuata tra i passeggeri aveva urgente bisogno di ricovero in ospedale. La Capitaneria di Porto di Salerno, con una propria unità, ha raggiuto velocemente la nave per trasportare in tempi rapidi la donna.

Infatti, le richieste di pronto intervento del servizio di elisoccorso regionale sono cadute nel vuoto, essendo l’elicottero di stanza a Pontecagnano abilitato soltanto ai voli diurni (mezz’ora dopo l’alba e mezz’ora prima del tramonto) e l’altro di stanza a Napoli Capodichino impegnato in un altro volo.

La costa salernitana dunque risulta sprovvista di copertura dell’elisoccorso regionale per la non operatività serale e notturna dell’aeroporto di Pontecagnano per mancanza di personale e soprattutto di servizio di illuminazione con relativa certificazione Enac.