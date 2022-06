Salerno piange Graziano Brancaccio: “Addio guerriero!”. Salerno piange la prematura scomparsa di Graziano Brancaccio, giovane ultras granata, in lotta con un brutto male. In tanti si erano mobilitati per aiutare lui e la sua famiglia, effettuando anche una raccolta fondi. Graziano ha lottato con forza e coraggio fino a quando ha potuto, ma le sue condizioni si sono aggravate ed il suo cuore ha smesso di battere.

Tantissimi messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia per la notizia della sua dipartita. Tra questi quello del club Amici della Salernitana:

“Abbiamo sperato che tutto si risolvesse con una dura battaglia.

Ogni qualvolta ci vedevamo, il nostro motto era quello della curva!

Fino alla fine!

Ma oggi la triste e dura notizia!

Graziano lascia la nostra terra per approdare nei cieli della vita eterna.

Grazia’, ci siamo sbagliati! Oggi è l’inizio della eterna vita!

Non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua forza d’animo il grande guerriero che sei. La tua battaglia è stata simbolo di speranza di tutti noi!

Ora vola più in alto che puoi…

Sii la nostra stella nel firmamento ultras!

“Cia’ Fausti’”

Collettivo Amici della Salernitana”