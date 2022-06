Salerno, parte il servizio di primo soccorso al porto Masuccio . Prossimo passo coprire la Costiera amalfitana, afflussi enormi sulle spiagge . La buona notizia è che al viail servizio di primo soccorso al porto Masuccio Salernitano, che offrirà a residenti e turisti assistenza sanitaria per tutta l’estate. A garantire la postazione per il secondo anno, che sarà attiva dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, fino al 30 settembre, è l’associazione Humanitas, che nei prossimi giorni partirà con l’idroambulanza, un mezzo di soccorso che consente di coprire la tratta di mare da Amalfi a Salerno in sette minuti, bypassando così tutte le criticità legate al traffico costiero. Un servizio necessario soprattutto in vista dell’estate ormai alle porte e al moltiplicarsi dei flussi nei territori interessati. Si rende necessario anche posizionare al più presto una idroambulanza in Costiera amalfitana magari a Positano, che ha superato incredibilmente l’afflusso turistico del 2019 , con le spiagge già invase , non a caso il sindaco di Positano Giuseppe Guida ha lanciato un appello, in effetti per la sua lontananza Positano è come un isola e arrivano anche oltre diecimila persone al giorno via mare e via terra già da ora. Il Coronavirus Covid – 19 in questo momento arretra decisamente in Campania, la vera emergenza è , scusate il gioco di parole, l’emergenza sanitaria. Positano è il paese più scoperto perchè il più lontano, occorre in primis l’idroambulanza da subito, da criminali metterla solo ad agosto, un presidio sanitario serio in spiaggia, la presenza del medico h24, un medico di continuità con guardia medica estiva e un presidio anche sulla Statale, è il minimo sindacale. L’elisoccorso a Positano è molto complicato e in ogni caso legato ai piloti , l’idroambulanza, per esempio, è una scelta di civiltà, se avessimo istituzioni minimamente consapevoli la avrebbero già istituita, basta che ASL e Regione Campania si colleghino con una web cam, le masse umane che arrivano qui, con rischi medici , sono sconvolgenti

Come si è organizzato il servizio di primo soccorso a Salerno

Bene Salerno al porto Masuccio col servizio fino a ottobre . Lo scorso anno, nel corso dell’intera estate, sono stati 652 gli interventi effettuati dall’Humanitas. «L’importante è che diamo un servizio ai cittadini – spiega il presidente dell’associazione, Roberto Schiavone – Ci sono centinaia, migliaia di persone che transitano sul porto e avere un punto di riferimento di primo soccorso è importantissimo. Questo è il volontariato puro, vero, perché fatto per i cittadini e per i tantissimi turisti che vengono o raggiungono la costiera. Ci crediamo e lo facciamo bene. Questa è solo la prima di una serie di attività che promuoveremo questa estate». Presente all’avvio dell’iniziativa anche Elio Spagno dell’Autorià portuale. «È un servizio che va incontro alle esigenze della portualità turistica – evidenzia – Salerno non è solo porto commerciale. C’è, quindi, bisogno di attenzione per i passeggeri che utilizzano le vie del mare, dei diportisti che utilizzano il Masuccio Salernitano e di tutti coloro che lavorano in questo porto, come la piccola pesca». Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, fino al 30 settembre. Nei prossimi giorni, poi, partirà anche il servizio con l’idroambulanza. Il mezzo è equipaggiato con barella spinale, monitor defibrillatore, ventilatore polmonare, aspiratore di secreti, frigo per trasporto sangue ed organi. «Il mezzo permette di arrivare in sette minuti ad Amalfi, prelevare il paziente, ritornare a Salerno e trasferirlo sull’ambulanza – continua Schiavone – Questo ci consente di superare tutte le criticità legate al traffico della Costiera. Si tratta di un gommone Rib (Rigid inflatable boat) di 9,98 metri. Ospita un vano sanitario completo, che garantisce lo stesso livello di comfort e di funzionalità di una normale ambulanza rianimativa terrestre. È dotata di impianto di climatizzazione caldo/freddo e di un sistema di ricambio dell’aria. All’interno ci sono appositi supporti di ancoraggio rinforzati, che ospitano le attrezzature elettromedicali (defibrillatore, monitor multiparametrico, ventilatore polmonare) e tutti i dispositivi per l’emergenza (materasso a depressione, stecca bende, zaini e collari cervicali), ossigeno da 7 litri con omologazione a 200 atmosfere e un aspiratore fisso, completo di tutti i componenti necessari. L’impianto di gas medicali è dotato di tre prese ossigeno del tipo Uni ad innesto rapido e due bombole.