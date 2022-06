Salerno: la Polizia di Stato ha un nuovo Funzionario. Con decorrenza odierna, il Vice Questore della Polizia di Stato, Dott. Renato ALFANO, ha assunto l’incarico di nuovo Dirigente dell’Ufficio del Personale della Questura di Salerno. Il dott. Alfano proviene da Caserta, dove ha diretto la Sezione Polizia Stradale. Entrato in Polizia nel 1985, ha iniziato la carriera da Ispettore, ricoprendo incarichi istituzionali di natura operativa presso le Questure di Genova, Napoli e Salerno. Nel 2007 è stato assegnato al Compartimento Polizia Stradale per la Calabria per dirigere la

Sezione provinciale di Crotone. Successivamente assegnato al Compartimento Polizia Stradale per la Campania, ha svolto l’incarico di Direttore del II Settore presso la Sezione Polizia Stradale di Napoli. Dal 2011 al 2015 ha diretto la Sezione Polizia Stradale di Benevento per poi approdare alla provincia irpina, ove ha diretto per oltre 5 anni la Sezione Polizia Stradale di Avellino.