Salerno: esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di un pregiudicato condannato a 18 anni di carcere.

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile – 5^ Sezione Narcotici Antidroga – ha dato esecuzione al Provvedimento di Esecuzione per la Carcerazione SIEP 125/22 emesso, in data 07.06.2022, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno, nei confronti di G. F..

Il predetto è stato condannato per espiare la pena complessiva di anni 18, ad unificazione delle pene erogate da una serie di sentenze di condanna, perché riconosciuto colpevole in ordine a vari reati in violazione della legge sugli stupefacenti, commessi in Salerno tra il 2016 e il 2019.

In esecuzione al disposto restrittivo, l’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Sulmona a disposizione dell’A.G. procedente.