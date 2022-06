Salernitana:Ufficiale Sabatini non è più il DS,ora in bilico anche Nicola

Torna tutto in discussione. La notizia del clamoroso divorzio tra la Salernitana e Walter Sabatini rischia di modificare a più ampio raggio i piani del club granata per l’immediato futuro . La società aveva trovato da giorni l’accordo per la conferma dell’esperto dirigente umbro, ma il contratto non è mai stato depositato. E la situazione è precipitata tra ieri sera e questa mattina.

Con Davide Nicola si è raggiunta un’intesa nella giornata di lunedì sul contratto “1+1” (sulla carta biennale ma con postilla che potrebbe far unilateralmente recedere in caso di pagamento di 200mila euro di penale) però ad ora l’accordo non è stato ancora ufficializzato. Danilo Iervolino stima Nicola e non può non averne apprezzato il lavoro. “Il mix con Sabatini e Nicola ha funzionato e ha portato un gran bene, c’è stata una ferocia e determinazione incredibile nel voler raggiungere la salvezza” ha dichiarato il patron nelle scorse ore a Rai Gr Parlamento. Resta da capire se il tecnico piemontese sia intenzionato a restare anche senza Walter Sabatini all’ombra del castello Arechi. Nelle prossime ore potrebbe esserci un briefing tra il mister e la proprietà per capire cosa accadrà. Molto dipenderà anche da chi sarà il sostituto del diesse.

