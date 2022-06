Salernitana,si parte il 4 luglio,previste amichevoli di prestigio

Si delinea il programma della Salernitana per questo ritiro estivo e relativi impegni amichevoli per testare la preparazione dei ragazzi di Nicola. Il precampionato, secondo le informazioni raccolte da Le Cronache, partirà il 4 luglio, una volta completate le visite mediche di rito con il gruppo squadra. Il raduno sarà organizzato in due tappe: la prima alla volta di Stams, piccolo centro nel distretto di Imst, nel Tirolo, la seconda è in programma dal 20 luglio, con trasferimento a Fugen, città leggermente più grande, nel distretto di Schwaz.

Cinque le amichevoli programmate, di difficoltà sempre crescente per saggiare i miglioramenti dei granata. Il primo incontro sarà disputato contro una rappresentativa locale, il secondocon una squadra proveniente dal Qatar, infine, due impegni più ostici con le formazioni tedesche di Union Berlino e Schalke 04. Conclude il tour di amichevoli estive la partita contro i turchi del Galatasaray, avversario di lusso per i granata prima del ritorno a Salerno, dove il 7 agosto ci sarà l’esordio ufficiale in Coppa Italia.

fonte sport del sud