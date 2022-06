Salernitana:pronta a scatenarsi sul mercato

Salernitana pronta a scatenarsi. Mentre si appresta ad inoltrare un’articolata proposta al manager di Cavani, la società di Iervolino pensa ad Arkadiusz Milik. Il ventottenne attaccante polacco ex Napoli è stato riscattato dall’Olympique Marsiglia con cui la scorsa stagione ha segnato complessivamente 20 gol nonostante qualche infortunio. Milik va in scadenza di contratto e guadagna 3,5 milioni a stagione. Col Napoli ha segnato 48 gol in 122 partite. Ma per l’attacco resta sempre forte l’interesse per il ventitreenne Andrea Pinamonti dell’Inter. L’ex Empoli è nel mirino del Monza, l’Inter vuole cederlo a titolo definitivo e chiede 20 milioni, la Salernitana non lo molla.(…) Saranno 6-7 gli innesti di qualità, tra giovani di talento e qualche elemento di esperienza. Tra gli under uno dei nomi sondati è quello di Marley Aké, classe 2001, attaccante esterno di proprietà della Juve. (…) Rinforzi ci saranno in tutti i reparti. In difesa il nome che circola è quello di Caleb Okoli, italo-nigeriano, centrale di valore di proprietà dell’Atalanta e reduce da una stagione in B con la Cremonese. (…)

fonte corriere dello sport