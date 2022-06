Salernitana,inizia la nuova stagione.Oggi raduno a Salerno

È fissato per la giornata odierna il raduno della Salernitana che si ritroverà in città trentanove giorni dopo la sconfitta indolore con l’Udinese. Questa mattina al via test atletici e visite mediche al centro polidiagnostico Check Up in vista del ritiro, dedicando questa giornata ai giovani che potrebbero finire in orbita prima squadra.

Tra questi, i vari De Matteis, D’Andrea, Galeotafiore, Iannone, Motoc, Castillo Jimenez, Orlando, Russo, Iervolino e Vitale, tutti seguiti dal medico sociale Italo Leo, dal nutrizionista Cioffi e dai fisioterapisti Giuseppe Magliano, Francesco Minieri e Paolo Chianese, questi ultimi volti nuovi dello staff medico granata. Gli altri timbreranno il cartellino tra domani e sabato prima della partenza per il ritiro che – a proposito – dovrebbe slittare di qualche ora.

Ritiro, cambia la logistica

La Salernitana non dovrebbe partire domenica, ma lunedì e non in aereo, bensì in treno come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Resteranno a casa i vari Kristoffersen, Boultam, Kechrida, Orlando (quest’ultimo infortunato). Ci sarà, invece, Pasquale Mazzocchi: fresco di nozze, il terzino destro resta nel mirino di molti club, su tutti Monza e Torino. In caso di partenza dell’ex Venezia, la Salernitana potrebbe puntare su uno tra Malcuit e Birindelli.

Campagna abbonamenti, Salernitana valuta ritocchi dei prezzi

Valutazioni in corso sui prezzi degli abbonamenti: tra quattro giorni è in programma l’apertura della campagna di fidelizzazione per i possesso di Granata Card e mini-abbonamento, ma nel frattempo il club ha fatto tesoro delle rimostranze dei tifosi. Potrebbe essere applicati dei ritocchi nelle prossime ore come assicurato anche dall’amministratore delegato Maurizio Milan, in costante contatto con rappresentanti della tifoseria.

Prezzi e non solo: in sede di presentazione a metà gennaio, Danilo Iervolino annunciò il desiderio di lanciare una “innovazione tecnologia, per me è impensabile una biglietteria ancora statica, senza app, senza incentivazioni per le famiglie. Occorre il link con la città di Salerno, occorre il coinvolgimento dei tifosi e dei giovani”.

fonte salernitana news