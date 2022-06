Salernitana:Dopo la tempesta ora è alla ricerca di un DS,il ballottaggio e tra Petrachi e Marino ma può spuntare un terzo…

La calma dopo la tempesta: Salerno si risveglia nel day after dell’addio di Walter Sabatini. Un fulmine a ciel sereno, una notizia che ha congelato l’entusiasmo per la conquista della salvezza dopo mesi di passione ed emozioni. Si prova a ricostruire il mosaico del divorzio tra l’esperto dirigente umbro ed il patron Danilo Iervolino, proiettandosi già al futuro con il toto-ds scattato dalle prime ore del pomeriggio di ieri.

La corsa alla poltrona di ds

Sono tanti i nomi accostati in queste ore al club granata: nella serata di ieri la società si è riunita per fare il punto della situazione e cercare di sciogliere le riserve. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, uno dei nomi più caldi resta quello di Gianluca Petrachi, fermo da due anni dopo l’esperienza alla Roma e quella decennale alle dipendenze di Urbano Cairo al Torino. Gradito alla piazza il profilo di Pierpaolo Marino: storico dirigente di Napoli ed Atalanta, il suo contratto con l’Udinese è in scadenza. Lo storico dirigente campano potrebbe lasciare i friulani dopo il ritorno nel 2019 e sarebbe lui uno dei favoriti, proprio insieme a Petrachi, per il post Sabatini. Restano in lizza anche Sean Sogliano e Filippo Fusco: quest’ultimo – dopo aver lavorato con Hellas Verona e Juventus – si è trasferito in Spagna, accasandosi al San Fernando, club che milita nella terza divisione iberica. La decisione è attesa già nelle prossime ore dopo una lunga notte di riflessione.

fonte salernitana news