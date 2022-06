Salernitana parte la nuova stagione,esordio in casa con la Roma

Due stagioni consecutive in Serie A sono una novità per la Salernitana e lo è anche il fatto di conoscere il proprio cammino stagionale ancora prima di partire per il ritiro. La squadra di Nicola si radunerà la sera del 30 giugno in città e dal giorno dopo inizierà test atletici e visite mediche, mentre dalla sera del 3 luglio sarà in Austria e si allenerà sul prato dell’impianto di Jenbach fino al 29. Il 30 amichevole all’Arechi con avversario da definire, poi il 7 agosto la gara di Coppa Italia sempre tra le mura amiche, presumibilmente contro il Parma. Il 14 agosto invece si parte: prima giornata di campionato in casa contro la Roma. Anche l’anno scorso la prima tra le mura amiche fu contro i giallorossi di Mourinho (ma alla seconda giornata); prima trasferta a Udinesette giorni dopo. La curiosità è che anche quest’anno l’ultima in casa sarà contro l’Udinese (ma sarà globalmente la penultima). La stagione si chiuderà il 4 giugno 2023 contro la Cremonese allo Zini.

Il calendario granata

Percorso asimmetrico come l’anno scorso, le partite del girone di ritorno saranno in ordine diverso da quelle del girone d’andata; solo 4 i turni infrasettimanali (31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio), mentre le soste per gli impegni delle nazionali saranno due (25 settembre e 26 marzo). Il campionato, come è noto, si fermerà per oltre un mese per dare spazio ai Mondiali in Qatar: la pausa andrà dal 14 novembre fino al 2 gennaio. In questo lasso di tempo non è da escludere che la Lega Serie A organizzi tornei ed esibizioni all’estero. Prima di fermarsi, la Salernitana affronterà due trasferte ravvicinate e consecutive (Firenze e Monza); a gennaio tornerà in campo riequilibrando con due match interni di fila (Milan e Toro). Il girone d’andata si chiude col derby contro il Napoli. Nel girone di ritorno il doppio turno casalingo è a fine febbraio contro Lazio e Monza, mentre a inizio marzo c’è la doppia esterna di fila (Samp e Milan)

fonte salernitana news