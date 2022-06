Salernitana: il nuovo DS sarà Riccardo Bigon

Dopo il brusco addio tra Walter Sabatini e la Salernitana, il presidente Danilo Iervolino non ha perso tempo e, nel giro di un paio di giorni, ha chiuso l’accordo con Riccardo Bigon per ricoprire il ruolo di ds. La notizia viene riportata da Cronachesalerno.it, la cui redazione svela anche un possibile vertice con Nicola già nelle prossime ore, per poter organizzare il lavoro per la campagna acquisti e rinnovi in vista della prossima stagione. Segue un estratto.

“Riccardo Bigon è ad un passo dalla Salernitana. L’operatore di mercato appena liberatosi dal Bologna, con il quale deteneva un accordo fino al 30 giugno 2023, dovrebbe prendere il posto di Walter Sabatini nel ruolo di direttore sportivo del club granata. Una svolta decisa, questa, verificatasi nel tardo pomeriggio di ieri subito dopo l’annuncio del rinnovo di Davide Nicola. In parola con il Parma, Bigon non ha resistito alle sirene della serie A e soprattutto al richiamo di Danilo Iervolino, il quale è riuscito a convincerlo dopo avergli illustrato il progetto tecnico della Salernitana.

Un progetto portato avanti fino a 48 ore fa da Walter Sabatini e che dovrebbe essere preso in mano dall’ex diesse di Reggina, Napoli, Verona e, appunto Bologna. (…) L’ingaggio di Bigon non è ancora stato ufficializzato ma in giornata dovrebbe arrivare la fumata bianca. Niente da fare dunque sia per Pierpaolo Marino sia per Gianluca Petrachi, dati per favoriti, ma anche per i tanti altri profili spuntati in queste ore come Walter Mirabelli, Sean Sogliano, Daniele Faggiano e Mauro Meluso”.

Fonte sport del sud