Salernitana: il nuovo DS è già al lavoro

Un confronto continuo tra Morgan De Sanctis e Davide Nicola: ds e allenatore si aggiornano costantemente con l’ad Milan ed il patron Iervolino per pianificare le prime operazioni di mercato. Entro martedì il nuovo direttore sportivo sarà Salerno, con la conferenza stampa di presentazione in programma tra giovedì e venerdì.

Le prime idee di De Sanctis

L’uomo-mercato granata appunta nomi per tutti i reparti: per l’attacco si cerca un profilo alla Pavoletti, mentre in difesa piacciono Vasquez del Genoa e Lovato, di proprietà dell’Atalanta come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Spunta anche la candidatura di Maksimovic per il reparto arretrato. Occhio anche al possibile ponte con la Roma: piace Felix, ma potrebbe arrivare anche Santon, prossimo allo svincolo. Resta nel mirino anche Cambiaso, valutato tra i 10 e i 12 milioni e promesso sposo dell’Inter che potrebbe girarlo in prestito ai granata, magari nella trattativa per Ederson. .

fonte salernitana news