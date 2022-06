Salernitana, i festeggiamenti per i 103 anni iniziano oggi 18 giugno

Fervono i preparativi per i festeggiamenti dei 103 anni della Salernitana. Nelle scorse ore il club granata ha ufficializzato l’amichevole benefica che andrà in scena allo stadio Arechi il 19 giugno, giorno del compleanno. I festeggiamenti, però, inizieranno prima. In occasione della vigilia, gruppo ultras Ums ha organizzato un pomeriggio dedicato a tutti i tifosi granata, in particolar modo famiglie e bambini. Appuntamento allo stadio Vestuti dove saranno allestiti gonfiabili e giochi all’aperto, con l’esposizione degli striscioni storici della Curva Sud. Il tutto, prima di uno spettacolo pirotecnico a conclusione della giornata.

L’amichevole all’Arechi

Domenica 19 giugno, invece, spazio alla festa dell’Arechi con l’amichevole tra leggende del passato granata e la Nazionale Cantanti and Friends. Un’amichevole il cui incasso sarà devoluto alla Lega Italiana Lotta ai Tumori di Salerno, impegnata nell’attuare il progetto “Volontari per l’oncologia” che punta a migliorare ed incrementare il servizio di sostegno psico-sociale e materiale al paziente oncologico e alla sua famiglia.

In campo leggende granata di più epoche: da Chimenti, Facci, Pisano e Grimaudo a Di Vicino, Mounard, Ferrarese e Di Michele, passando per Soviero, Balli, De Cesare, Tosto, Ricchetti, Del Grosso, Giacomo Tedesco, Ciro Ferrara, Bombardini, Di Napoli e tanti altri. La Salernitana attuale dovrebbe essere rappresentata da Di Tacchio e Avallone. Atteso anche Fabrizio Castori, artefice della promozione in Serie A dello scorso anno. In dubbio, invece, la presenza di Gennaro Gattuso, scelto dal Valencia come nuovo allenatore. Dall’altro lato la Nazionale Cantanti and Friends: in campo – tra gli altri – i campani Rocco Hunt, Geolier e Clementino, oltre ai vari Luca Barbarossa, Moreno, Enrico Ruggeri e l’ex attaccante Francesco Flachi.

