Salernitana: Bigon si allontana,si valutano alternative

Riccardo Bigon e la Salernitana non si dicono di sì. Almeno per il momento. La società granata e il dirigente si sono incontrati in giornata, dopo che nei giorni scorsi c’erano stati fitti contatti che avevano portato anche alla presentazione di una proposta. Ad ora di pranzo, a Roma, Iervolino insieme ai suoi collaboratori ha avuto un lungo confronto Bigon. Che però ha portato ad una fumata grigia, tendente al nero. Tra le parti sarebbe infatti emersa un’ampia diversità di aspettative. Torna quindi in auge il nome di Sean Sogliano, cercato già a gennaio e contattato nei giorni scorsi; non è da escludere un incontro anche con lui nelle prossime ore, ma tante altre candidature sono allo studio della proprietà. Potrebbe spuntare anche un nome a sorpresa con il patron Iervolino intensionato a rivoluzionare il ruolo del ds.

fonte salernitana news