Sagra della Ciliegia al Castello di Gragnano

Il 18 ed il 19 giugno 2022, si terrà nel Borgo Castello a Gragnano la Festa della Ciliegia che dopo 25 anni cambia nome e veste per diventare Borgo in Ciliegia. La Pro Loco di Gragnano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone un programma di eventi ricchissimo per questa edizione di Borgo in Ciliegia, che ruota attorno alla coltivazione e alla tutela del frutto della longeva tradizione agricola gragnanese. Nei cortili e nei portoni del borgo si terranno mostre pittoriche e scultorie nel modello della rievocazione storica. Trio di fiati e quartetti di archi allieteranno la passeggiata dei visitatori tra le stradine del borgo di Castello.

Nella piazza del Borgo ci sarà il punto di degustazione sia per le ciliegie sia per i prodotti tipici di Gragnano, dove non mancheranno la pasta ed il vino. Sarà disponibile anche un servizio navetta con partenza da Piazza Amendola dove si potrà parcheggiare l’auto ed usufruire dei minivan che attraverseranno la magica Valle dei Mulini per arrivare fino al Borgo di Castello.