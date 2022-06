Sabato 2 luglio incontriamoci in villa con Iosonorama!

Sorrento (NA) A Villa Fiorentino, sabato 2 luglio con inizio alle ore 20:30 nell’ambito della rassegna estiva “Incontriamoci in villa” con la direzione artistica di Antonino Giammarino (Fondazione Sorrento), il secondo appuntamento con gli amanti della buona musica sarà con una giovane artista napoletana dalla bella voce e seducente presenza scenic RAMA al secolo Raffaella Maria Anna De Falco. Raffaella De Falco in arte Rama, nome d’arte che in Instagram si trasforma in IOSONORAMA nasce a Napoli il 27 dicembre 1994. Ad inizio carriera pratica danza classica e contemporanea presso l’associazione culturale “Percorsi di Danza” a cura di Angelo Parisi. Accede a vari workshop con maestri internazionali come “Formazione Tersicore” accedendo tramite audizione, “Policoro Estate Danza”, “Festival Internazionale di Maiori”, “Dance Out” a Roma e “Danza Mea” in Bratislava. Partecipa al cortometraggio “Magma “su Somma Vesuviana città nella quale è cresciuta. Accanto alla passione per la danza cresce quella per il canto che studia con vari maestri fino ad iniziare, nel 2015, un percorso con il produttore Vincenzo Camporeale incidendo il suo primo inedito “Destinazione Zanzibar”. Successivamente nel 2017 pubblica un altro inedito con la produzione Ars Music di Gennaro Pedagno. Partecipa a vari concorsi come “Il Gallo D’Oro”, “Festival Di Baiano” “La Voce Dei Giovani “, “Premio Mia Martini”, “Golden Voice” e “Sotto Le Stelle” aggiudicandosi il riconoscimento per la miglior interpretazione. Partecipa al concorso di Area Sanremo nel 2017 e nel 2020 si guadagna la semifinale. Nel 2019 accede alla Accademia Spettacolo Italia seguendo i corsi con Massimiliano Calabrese, Marco Rinalduzzi, Gianni Marsili e Dario Salvatori. Nel 2020 apre il concerto di Tony Esposito e la sua band per il Wine Art Jazz Fest nella splendida cornice di Summonte. Nel 2021 pubblica 3 inediti; con uno di essi, “Pos/To/ Me”, si aggiudica un posto al Deejay On Stage di Riccione. A gennaio 2022 arriva semifinalista al premio Fabrizio De André; a febbraio esce il suo primo EP, “Fenomeni Paranormali” per la label, Disordine Dischi, e arriva in finale a Musicultura vincendo il premio della serata come migliore performance. Finalmente l’EP ci svela una parte di mondo della ventottenne artista napoletana, determinata, vulcanica e piena di idee. “Iosonorama” è anche il progetto artistico realizzato con il produttore Paci Ciotola, che l’artista ci propone alla fine di questo lungo percorso professionale, un lavoro composto da 5 inediti e 2 cover, che rappresentano il primo grande punto di svolta di una carriera molto promettente. A Sorrento con Iosonorama (Voce) ci saranno i musicisti Pierluigi Patitucci (Basso) e Walter Marzocchella (Batteria), l’organizzazione, produzione e promozione evento sono invece di “Fade In”.

a cura di Luigi De Rosa

Ingresso libero ad esaurimento posti – info 328 200 5169

Link utili: https://www.facebook.com/iosonorama/

“Essenzialmente il mondo di “Fenomeni Paranormali” è il mondo utopistico in cui vivo; tra sogno e orrore, tra paura e disincanto.

Al di là della parole, al di là del sound, questi sono scenari veri, sentiti sotto la pelle e dentro le ossa.