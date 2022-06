Ryan Spring Dooley, sassofonista americano che suona a colori e dipinge i suoni della vita

Massa Lubrense (NA) Incontro Ryan Spring Dooley (voce e sax) al “Ladies Bar” dove si è esibito lo scorso 18 giugno con la band dei “Little Pony”, gruppo musicale composto da Marco Guerriero (basso), Fulvio Laudiero (batteria) e Pierluigi D’Amore (contrabassista); il musicista americano ha animato il primo di una serie di concerti che vede alla direzione artistica Riccardo Marconi (dei Taraf de Funiculàr). Mister Spring Dooley, classe 77, è nato a Madison, Wisconsin, la patria dell’Harley-Davidson per intenderci, ma ha trascorso l’infanzia a Minneapolis, Minnesota, siamo nel Midwest degli Stati Uniti ad un tiro di schioppo dai Grandi Laghi, dalle grandi foreste e dai migliori birrifici degli States, insomma motociclette e bellezze naturali, ritmo ed eleganza quello che non manca alle composizioni musicali e alla pittura di Ryan Spring Dooley conosciuto anche come Yawn e Marvin Tiberius Crushler, gli eteronimi con i quali firma i suoi graffiti. Figlio d’arte di una madre pittrice e ballerina di danza contemporanea, ha frequentato l’accademia delle belle arti, orientandosi sin da subito verso la totalità dell’arte (in tutte le sue forme): graffiti, pittura, musica, fotografia, ceramica, scultura e video. Lasciata la madrepatria scopre il viaggio e il movimento, i lunghi soggiorni in Europa lo conducono a Parigi, prima che in Italia, dove disegna i piedi delle persone in metro, per poi attaccare questi disegni a terra nelle stazioni e lasciare i passanti camminare sui loro stessi passi. Una visione personale della vita sociale di una grande città come Parigi “persone che camminano sulle loro stesse orme”. In poche battute la complessità di un artista poliedrico che ha veramente “tanto da dire” per citare Carver, che ha l’aplomb di David Niven e l’irrequieta fame di conoscenza di Jack London, un’attitudine alla sperimentazione che si concretizza nella libera contaminazione di tecniche pittoriche. È un americano innamorato della strada e della gente come John Steinbeck, un pittore che dipinge con energia la leggerezza dell’umanità, descritta con accenti surreali e poetici, osservata nelle luci e nelle ombre, accarezzata con sguardo consolatorio. La leggerezza attraversa e informa interamente la sua produzione artistica, presente nella scelta dei soggetti ma anche nel linguaggio che utilizza. Nelle sue immagini si sente il ritmo, ci sono musica e movimento.

Buonasera Ryan e complimenti per la bella performance, vorrei che mi raccontassi quando è nato l’amore per il sax?

Beh, mia madre aveva presentato la dichiarazione dei redditi presso la direzione della scuola che frequentavo, all’epoca se eri povero ti regalavano uno strumento musicale. Entravi in una stanza e lo sceglievi, di solito chi entrava per primo nell’aula “arraffava” il basso tuba, prendeva lo strumento più grande come se quella grandezza compensasse la maggiore povertà. Io presi il sax tenore. Poi ebbi la fortuna che nella stessa scuola organizzavano corsi di musica classica così fin da quelle che voi in Italia chiamate “scuole medie” ho imparato a suonare.

Qual è il sassofonista al quale ti ispiri?

Di sicuro Charlie Parker e John Coltrane perché a casa ascoltavamo molto jazz di quel periodo. Parlo della letteratura jazz che va dai ’50 fino agli anni ’60. Devo aggiungere anche Cannonball Adderley e soprattutto Charles Mingus, quest’ultimo me lo ha fatto conoscere mio padre, ricordo un episodio simpatico. Dietro ad un suo disco c’era la scritta “shouting clerk” e il nome e cognome di questo fantomatico “addetto alle urla”, era una cosa strana e divertente sapere che c’era della musica che prevedeva un urlatore di professione.

Quando hai deciso di venire in Italia?

Sono venuto nel 1997, per studiare “Storia dell’Arte” a Pavia (la prima personale di Ryan si tenne a Pavia nel 2015, Grace and Chaos, galleria Formaprima. N.d.A.). Per mantenermi agli studi trovai un lavoro come scenografo per la Lirica in un piccolo teatro milanese e per un americano lavorare in un posto come Milano era una cosa magica, sono rimasto lì per otto anni.

Qual è il genere musicale che è più vicino alle tue corde?

Credo jazz, rap e blues. Se ti dicessi blues e basta sarebbe tutto più facile perché tutto nasce da lì. Ma ti starei dicendo una cosa incompleta perché a me piace anche la classica. Donizetti è, per esempio, uno dei miei idoli. L’elisir d’amore è un’opera che ascolto sempre molto volentieri perché ha dei pezzi che trovo molto vicini al mio modo di intendere la musica.

Quando hai scoperto Napoli?

A Napoli sono venuto la prima volta quindici anni fa, avevo in programma una mostra, poi ci sono rimasto sei anni.

Rimanendo sul periodo napoletano, (prima personale “Hang Dry”, Studio Sedicinoni, Napoli, 2014 N.d.A.) a che scuola pittorica ti senti più vicino?

Posso risponderti che amo l’Espressionismo tedesco soprattutto Franz Marc, sono rimasto colpito dalla sua storia, dai suoi ritratti di cavalli. Lui vedeva nel cavallo una metafora di purezza e innocenza, pensa che si arruolò come volontario nella Prima Guerra Mondiale, al fronte realizzò scritti e aforismi, fu esentato dal servizio militare nel 1916 per meriti artistici, l’ultimo giorno di servizio, mentre stava facendo una ricognizione sempre sul suo amato cavallo, muore colpito da una scheggia a Verdun, insomma una vita a cavallo e sempre in movimento. Poi quando il destino mi ha portato in Italia sono rimasto folgorato dall’arte di Umberto Boccioni, che ha tanti tratti che adoro, dal dinamismo ai colori.

Hai una doppia anima divisa tra pittura e musica?

Certo, sia i colori che le note musicali mi danno la carica per andare avanti

Mi viene in mente che a Sorrento, in questi giorni, c’è una mostra “Viaggio nell’Impressionismo, da Monet a Gauguin “e che lunedì 20 giugno, ci sarà un concerto sull’Impressionismo Francese in Musica, ti cito subito Dabussy, che ne pensi?

Fantastico! Ho provato ad imparare ultimamente qualche brano di Claude Debussy, un compositore molto interessante anche per me e del resto è considerato il padre del simbolismo musicale, quindi come vedi ancora una volta: note e colori, una contaminazione straordinaria.

Come ti è saltato in mente di legarti ad una band napoletana, e perché l’avete chiamata “Little Pony”?

Durante gli anni napoletani frequentavo tanti artisti e musicisti, posso citarti anche gli Interstellar Experience e i Cops&Robbers. Con musicisti e street artist mi incontravo nelle piazzette o nei vicoli del centro storico. Io il sassofono l’ho sempre suonato, come ti raccontavo prima, e con i ragazzi di questo gruppo ho scoperto affinità intellettuali e musicali. Il nome è nato come un gioco di parole e assonanze, volevamo essere i nuovi Little Tony a quattro gambe (ridiamo). Uno scherzo infine.

Repubblicano o Democratico, di destra o di sinistra per dirla alla Gaber?

Mia madre era molto di sinistra. Potrei dirti, sintetizzando, che sono democratico ma aperto al dialogo. Quello che non amo della politica del mio Paese è la chiusura tra le parti, ci vuole sempre il dialogo. Io non rinuncerei mai a quattro chiacchiere anche con chi è di destra.

Qual è il genere musicale che ti piace di più?

Da adolescente ascoltavo molto rap, mi piaceva molto la contaminazione tra verso poetico e note musicali, giochi di assonanze e fonetica, l’uso delle metafore , combinazioni che l’inglese permette più dell’italiano, che è una lingua che ormai conosco piuttosto bene visto che sono 25 anni che vivo in Italia. Personalmente lavoro sul suono delle parole e poi sull’immagine che quelle parole e quei fonemi possono evocare.

Hai parlato di poesia, un accenno ai poeti preferiti?

Edward E. Cummings e Thomas Stearns Eliot, Emily Dickinson e i poeti Black Mountain, ma ci sono tanti altri di cui adesso non ricordo i nomi, che leggo volentieri.

Infine, mi puoi anticipare qualche progetto in cantiere?

Sto componendo al pianoforte e faccio esperimenti con la drum-machine, ho in cantiere un vinile da realizzare con brani miei e nello stesso tempo sto scrivendo un libro in parte autobiografico, ma su quest’altro progetto ho ancora molto da lavorare.

Grazie a Ryan Spring Dooley

di Luigi De Rosa

Nella foto “Lo scugnizzo liberato” una delle opere napoletane più belle e significative di Ryan Spring Dooley

Little Pony

Ryan Spring Dooley in concerto a Massa Lubrense (NA)