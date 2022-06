Segnalazione di Maurizio Vitiello – “SINTESI 2022 – Confronti sulla Contemporaneità” alla Fondazione Museo “Venanzo Crocetti”, Roma.

La Fondazione Venanzo Crocetti presenta

“SINTESI 2022 – CONFRONTI SULLA CONTEMPORANEITÀ”

Catalogo, Testi Critici e Mostra a cura di Giorgio Bertozzi Maurizio Vitiello Ferdan Yusufi

Pittura – Scultura – Fotografia – Installazioni di:

Augusta Axis, Nino Barone, Maurizio Bonolis, Beatríz Cárdenas, Emma Chiavarone, Anna Cristino, Iure Cornic, Mario Cucchi, Alessandra D’Ortona, Maria Pia Daidone, Alessandro Del Gaudio, Silvana Di Lorenzo, Viola Di Massimo, Lucia Di Miceli, Ercole Ercoli, Stefano Ferracci, Amleto Ferrari, Rosalia Ferreri , Natallia Gillo Piatrova, Claudio Giulianelli, Neşever Gür, Diana Kirova, Nazan Kuşçu, Franca Lanni, Christoph Felix Maier, Alessandro Maio, Saverio Marrocco, Salvatore Marsillo, Emidio Mastrangioli, Monica Memoli, Celeste Mia, Laura Migotto, Mauro Molinari, Anton Valter Morgan, Donatella Moriconi, Cristina Orfanò, Güler Özcan, Viviana Pallotta, Franco Paolinelli, Silvio Paolini, Sandro Perelli, Carlo Alberto Perillo, Bice Perrini, Fernando Pisacane, Elide Pizzini, Amber Quill, Hector Rigel, Luca Ripamonti, Arecla Rotari, Cosmo Sallustio, Antonio Salzano, Grazia Santarpia, Fabrizio Scacchia, Augusto Sciarra, Anna Seccia, Soales, Sergio Spataro, Vincenza Spiridione, Aurelio Talpa, Ertuğrul Tuna, Valter Vari, Domenico Verrascina, Hassan Yazdani.

Ecco alcuni stralci dei testi critici:

Doppio asterisco per “SINTESI 2022 –Confronti sulla contemporaneità”

*Il “Museo Crocetti” di Roma accoglie un’altra rassegna che ci permette, grazie alla presenza di fattivi artisti e di brave artiste, di renderci conto della posizione dell’arte contemporanea in Italia, ma non solo.

Chi visiterà quest’interessante esposizione si renderà conto che vedrà una panoramica attendibile su percorsi di artisti e di artiste nella scia della conclusione pandemica, dovuta al Covid-19 con tutte le sue varianti, da Delta a Omicron 1, 2 e 3 , e della conseguenziale “follia” della guerra Ucraina-Russia, pagina nera di un avvilente “cahier de doléances”.

Questo 2022 si è aperto con la voglia da parte degli artisti e delle artiste di esserci, di rideterminare la propria presenza nel canale della resilienza…

Maurizio Vitiello

Napoli, 2022

Il filo conduttore

Una collettiva sviluppata come “Sintesi 2022”, avente quale traccia i confronti sulla contemporaneità, risparmia al visitatore lo sforzo di individuare il filo conduttore, che unisce le varie opere in un percorso coerente, spesso non dichiarato, e molte volte non presente. Per questo, si può mettere in risalto ciò che rende ogni soluzione espressiva unica non equiparabile ma certamente confrontabile relativamente al percorso adottato per comunicare. Questo, comprendendo anche il legame che, per forza di cose, opere realizzate quale espressione del momento storico, sono concatenate alle altre, molto di più di quanto non dicano le diverse tecniche impiegate nonché le provenienze socio- geografiche spesso distanti …

Giorgio Bertozzi

Roma, 2022

Sintesi 2022 Arte e Contemporaneità

Con Sintesi 2022 prosegue il momento di incontro e confronto tra mondi e poetiche espressione di talenti artistici dalle infinite facce, emanazioni di un’unica consistenza. L’incontro è nato ad Istanbul nel 2008 e, con una cadenza quasi annuale si replica quest’anno, dopo il successo dell’edizione 2021, presso il prestigioso Museo della fondazione Venanzo Crocetti di Roma. “Incoerentemente” col senso della mostra, laddove ci si attenderebbe dal confronto la messa in evidenza delle differenze con inevitabile sottrazione di forza comunicativa, le opere rivelano, in un contesto di armonica coesistenza, il loro valore…

Ferdan Yusufi

Istanbul, 2022

Info:

“SINTESI 2022 – Confronti sulla Contemporaneità”

Fondazione Museo “Venanzo Crocetti”

Via Cassia 492, 00189 Roma

06-33711468

info@fondazionecrocetti.it

Coordinamento grafico-editoriale

Stefano Ferracci

tangramgallery@gmail.com; – archiviostefanoferracci@gmail.com;

INAUGURAZIONE: Sabato 11 giugno 2022, ore 17.

Programma della serata inaugurale:

Apertura mostra e presentazione dell’evento, del catalogo e degli ospiti

ESPOSIZIONE: 13 -24 giugno 2022

INGRESSO GRATUITO

ORARI: da lunedì a venerdì: 11–13/15–19; sabato: 11 – 19; domenica: chiuso