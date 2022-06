Roma e Sorrento “isole” del Giappone

Roma – Oggi, martedì 28 giugno 2022, la Capitale celebra il Giappone, nell’ambito della XXVIII edizione del Festival Internazionale Cinematografico e Culturale Isola del Cinema, sezione ISOLA MONDO, l’Ambasciata del Giappone, l’Istituto Giapponese di Cultura e l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese organizzano “ISOLA DEL GIAPPONE – viaggio nello Shikoku”. Tornato finalmente in presenza, il consueto appuntamento dell’estate romana con il Giappone all’Isola Tiberina, alla sua dodicesima edizione, sarà tutto all’insegna dello Shikoku, la più piccola delle quattro isole principali del Giappone. Ad aprire la rassegna, dalle 19.00 alle 21.00, uno spazio a ingresso libero dove chiunque potrà misurarsi con l’antica arte della calligrafia, esercizio che, ahinoi, per le nuove generazioni che hanno quasi del tutto disimparato a tenere una penna in mano ha un grande fascino non solo intellettuale ma soprattutto spirituale. Si potrà quindi vivere l’esperienza di indossare lo yukata, tradizionale kimono estivo, fare incetta di informazioni e materiale turistico sullo Shikoku e le altre affascinanti destinazioni del Sol Levante presso il desk dell’Ente Nazionale del Turismo Giapponese e, soprattutto, lanciarsi nella danza “Awa Odori”, con due sessioni di workshop a cura del gruppo TAKARABUNE. Dalle ore 21.00 l’evento proseguirà nell’Arena Lexus (biglietto 6 €) con lo spettacolo di musica e danza dei TAKARABUNE, approdati nella capitale da Tokushima, Shikoku, e la proiezione del film d’animazione “Belle”, ultimo lungometraggio di HOSODA Mamoru, ambientato anch’esso nella regione, nella città di Kōchi. Si rinnova l’amicizia Italia – Giappone che ha basi sempre più solide, che vede impegnate nello scambio di relazioni culturali e di collaborazioni anche realtà più piccole ma non meno intraprendenti come Sorrento che con il sindaco Avv. Massimo Coppola ha rinnovato recentemente il patto di gemellaggio con il collega Kaiji Kawakami sindaco della città giapponese di Kumano, sottoscrivendo un nuovo protocollo il 15 aprile di quest’anno testimonianza di un’intesa che dura ormai da vent’anni. E se lo Shikoku rappresenta il Giappone più tradizionale e meno occidentalizzato Kumano rappresenta quello più turistico e dinamico.

Il programma della ressegna romana:

19.00-21.00 circa: “Piazzetta Giappone”, area antistante l’Arena (ingresso libero)

Desk dedicato allo Shikoku e altre mete turistiche

Workshop di “Awa Odori” con il gruppo TAKARABUNE (due sessioni: 19.30 e 20.15)

Stand dedicati alla cultura giapponese con prove di yukata e calligrafia

21.00-23.30 circa: Arena Lexus (biglietto 6 €)

21.00: Spettacolo dei TAKARABUNE: performance di Awa Odori (danze e accompagnamento musicale)

21.30 circa: proiezione del film “Belle” di HOSODA Mamoru.

Nella foto il sindaco di Sorrento, Avv. Massimo Coppola che il 15 aprile 2022 ha rinnovato il protocollo con il collega giapponese Kaiji Kawakami

il Primo Ministro del Giappone, Kishida Fumio con il Premier italiano Mario Draghi (© Ufficio stampa Governo giapponese)