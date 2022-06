Roberta Morise tradita dal fidanzato? “Fuga d’amore” a Firenze e poi in elicottero a Positano

La Costiera Amalfitana vibra di atmosfere romantiche in cui vivere una vacanza tra innamorati. Terrazze da cui assistere a tramonti sul mare, spiagge incastonate fra gli scogli e passeggiate tra i fiori offrono scenari indimenticabili in cui pronunciare o rinnovare promesse d’amore. Stavolta, però, è tutt’altro che una vacanza tra innamorati. Roberta Morise è la conduttrice al timone di Camper, il nuovissimo programma Rai che racconta del turismo in vari borghi d’Italia. Un programma giovane, fresco, adatto al suo trampolino di lancio televisivo. Per Roberta, tuttavia, non sono proprio giorni di entusiasmo in termini amorosi. Il suo compagno è Giulio Fratini – giovane imprenditore toscano nel campo degli orologi – da qualche giorno in dolce compagnia di Aida Yespica. Proprio ieri, infatti, un video sul profilo Instagram della modella e showgirl testimonia il loro atterraggio all’Isola Li Galli. Prima una giornata di relax nello splendido resort della famiglia Fratini e poi via, con l’elicottero privato a Li Galli, isolotto esclusivo al largo di Positano, dove è previsto un evento ufficiale organizzato dalla famiglia di Giulio. E’ lo scoop dell’estate? La coppia dell’estate? Fatto sta che la riservatezza della Morise si sta man mano sgretolando, così come la sua vita sentimentale.