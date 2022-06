Rischio incendi boschivi in Campania: divieti fino al 20 settembre

Incendi boschivi, dal 15 giugno al 20 settembre stato di grave pericolosità

Entra in vigore dopodomani, 15 giugno, il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi in Campania.

Lo ha stabilito la Protezione Civile della Regione Campania, con atto del Direttore Generale, Italo Giulivo, sulla base delle valutazioni sul quadro climatico.

Tale stato di allerta dovrebbe terminare, salvo proroghe, il 20 settembre prossimo.

Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo, durante il periodo di grave pericolosità scattano cinque importanti divieti: