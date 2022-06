Riqualificazione per il canile La Fenice di Napoli

Artisti e volontari in supporto al canile che ospita più di 180 cani.

Il detto dice “Il cane è il migliore amico dell’uomo”, ma a volte può essere il contrario. Con questo spirito è nato il progetto de La Via della Felicità e degli street writer per il canile Rifugio La Fenice ADLA Onlus di Napoli.

Dopo una prima visita, i volontari de La Via della Felicità di Napoli, hanno voluto proporre al canile un progetto di riqualificazione, visto l’incessante impegno dei collaboratori del Rifugio La Fenice ADLA Onlus.

Così è iniziata la raccolta rifiuti, la sistemazione delle aiuole e la pittura dei cancelli dello stabilimento, con il supporto di Cristian Lubrano, già attivo nel sociale, campione di kickboxing e autore del progetto “Oltre le Quattro Mura”.

Poi il quartiere Ponticelli ha visto l’arrivo degli street writer napoletani, che con la loro arte, hanno creato dei murales con molti colori.

La signora Melina, titolare del rifugio, ha ringraziato moltissimo tutti i volontari che hanno partecipato al progetto e commossa ha voluto donare un abbraccio a tutti i presenti.

Ora il progetto prevede una serie di eventi per far conoscere gli ospiti del canile e una raccolta fondi per sostenere le cure degli animali, che si può effettuare anche attraverso la pagina Facebook del canile.

Pascal Lemos, coordinatore de La Via della Felicità Napoli, vuole ricordare le parole dell’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggeriva: “La felicità consiste nell’impegnarsi in attività di valore.” Pascal ha voluto far notare che i volontari, nonostante la fatica e l’impegno, al termine dell’iniziativa erano soddisfatti e molto felici per aver dato il loro contributo alla comunità, nel rispetto degli animali.

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari de La Via della Felicità, al gruppo di street writer, a Cristian Lubrano e alla signora Melina e il suo staff.

Per maggiori informazioni scrivere a laviadellafelicitanapoli@gmail.com o a adlarifugiolafenice@libero.it .