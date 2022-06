RI-GUARDO LA CITTA’, nasce Osservatorio cittacino a Sant’Agnello

Sant’Agnello ( Napoli ) Nell’ambito del progetto RI-GUARDO LA CITTA’ (qui il link del gruppo.. https://bit.ly/3tGtEPA) comunichiamo che è partita l’iniziativa TENIAMOLI D’OCCHIO con l’avvio del Primo Osservatorio Cittadino Virtuale.

lo scopo è di sensibilizzare verso un’ampia e diffusa tutela dei diritti e del bene comune dei Santanellesi, grazie alle segnalazioni che giungeranno da ciascuno di noi ed alla sinergia tra le libere associazioni che vorranno aderire all’iniziativa.

I nostri occhi sulla città a tutela del bene comune.

Un modo per tenere d’occhio i nostri amministratori pubblici nello svolgere i compiti istituzionali che noi gli abbiamo affidato, ma soprattutto per dare loro un’immediata contezza di quanto accade nel nostro comune in termini di vivibilità e di rispetto dei diritti dei residenti, soprattutto di quelli meno rappresentati.

L’inizativa non rimarrà ancorata ad un piano meramente astratto.

Ecco perché raccoglieremo le notizie, le renderemo pubbliche sui social, le suddivideremo per aree tematiche e, se necessario, le segnaleremo alle autorità competenti ma soprattutto seguiremo le vicende nel loro evolversi, misurando i tempi di intervento, l’efficacia ed efficienza dei risultati. Insieme costruiremo una banca dati consultabile da chiunque, composta da fatti reali, documentati, oggettivi eventualmente corredata anche da date, statistiche sugli interventi effettuati e sui tempi

Il traffico, il cattivo funzionamento dell’arredo cittadino, le situazioni di degrado urbano, sporcizia, incuria, dissesto stradale, scarichi inquinanti, emissioni di fumi, disservizi. Osserviamo, documentiamo ed informiamo in maniera civile, rispettosa, con un’atteggiamento equilibrato, in modo serio, trasparente ed inequivocabile. Insomma lavoriamo insieme ad un URBAN STORYTELLING per essere seriamente e costruttivamente critici ricordando quanto diceva Winston Churchill: “La critica può non essere piacevole, ma è necessaria. Compie la stessa funzione del dolore nel corpo umano. Richiama l’attenzione su uno stato malsano delle cose. Se è ascoltata in tempo, il pericolo può essere evitato; se viene messa da parte, si può sviluppare un morbo fatale.”

Rosario Lotito