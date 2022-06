Remmese Restaurant a Positano: il gioiello con una location da favola sul mare

Remmese Restaurant a Positano è il ristorante che farà parlare di sé nel corso di questa estate nella città verticale. Il Ristorante Remmese si trova all’interno dell’esclusivo Remmese Beach House, in un tratto privato di spiaggia. La cucina è guidata dall’estro dello chef Luigi Tramontano con menù adatti a una perfetta giornata in spiaggia. Sicuramente a base di pesce c’è molta richiesta – dice lo staff. Anche i piatti tipici del posto coordinati dallo Chef Luigi Tramontano. Cerchiamo di intraprendere questo percorso anche in inverno senza fermarci e di migliorarci soprattutto. Il team che lavora in sala è composto da Agnese Amendola, Alfonso Di Donato, Salvatore Correale, Domenico Russo, Alessandro Scala, Christian Ruocco, Gennaro De Feo, Antonio D’Ambrosio. In cucina invece troviamo Florindo Avitabile, Luigi Gentile e Giovanni Palomba. Questo ristorante in una location da favola offre i grandi classici della nostra tradizione: gli scialatielli al limone con vongole, la zuppa di pesce e la frittura mista hanno un gusto più intenso in riva al mare.

