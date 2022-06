Relax in Costiera Amalfitana per l’attrice Madeleine Madden. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la costa d’Amalfi, insieme a Capri e la Penisola Sorrentina, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Si trova in Costiera Amalfitana anche Madeleine Madden, attrice australiana nota al grande pubblico per la serie televisiva Amazon “La Ruota del Tempo”.