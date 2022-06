Regata Storica, Radio Kiss Kiss inaugura l’estate ad Amalfi: i nomi dei cantanti che parteciperanno. Ad Amalfi i tre giorni delle Antiche Repubbliche Marinare prenderanno il via con l’evento Kiss Kiss Play Summer Live 2022.

Francesco Gabbani, Sal da Vinci, The Kolors. E, poi, Clementino, Giordana Angi e Valentina Parisse, Riky, Follya e Sissi. Questi e altri i cantanti che prenderanno parte, all’evento che inaugurerà la stagione estiva musicale della stazione radio.

Un vero e proprio show quello in programma venerdì 3 giugno a partire dalle 22 in piazza Municipio ad Amalfi. Tanti artisti di spicco, che in questi anni hanno guadagnato la ribalta con canzoni diventate vere e propri ritornelli estivi degli italiani. C’è inoltre attesa su nuove proposte che potrebbero diventare i prossimi tormentoni della stagione balneare. Ai microfoni Pippo Pelo e Adriana Petro.

