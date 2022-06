Regata storica ad Amalfi: viabilità, vie del mare e trasporto su gomma per questi giorni. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini residenti, dei tanti turisti e dei visitatori che raggiungeranno Amalfi in occasione della 66esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, si elencano di seguito una serie di informazioni utili legate alla viabilità, al trasporto marittimo e su gomma.

Viabilità sulla statale 163

In occasione della 66esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la Prefettura di Salerno ha disposto per le giornate di sabato 4 giugno (dalle ore 19 alle ore 21) e domenica 5 giugno (dalle ore 17.45 alle ore 21) la sospensione del traffico veicolare lungo la statale Amalfitana 163 nel tratto compreso tra il Km 32+000 (bivio di Castiglione di Ravello), sito nel comune di Ravello ed il Km 28+000 (bivio Positano-Agerola), sito nel comune di Amalfi. La Disposizione si è resa necessaria per consentire il passaggio del Corteo Storico nella giornata di sabato 4 giugno e lo svolgimento, domenica 5 giugno della regata storica e la premiazione degli equipaggi. Considerato il divieto al transito veicolare lungo il tratto della statale 163 Amalfitana, si segnalano i seguenti percorsi alternativi: Valico di Chiunzi e Autostrada A/3 per i veicoli provenienti da Salerno; strada Provinciale 366 per Agerola e Autostrada A/3 per i veicoli provenienti da Sorrento o da Napoli.

L’organizzazione in ogni caso sconsiglia di raggiungere Amalfi in auto/moto per assistere agli eventi in programma e raccomanda di utilizzare le vie del mare.

Collegamenti Marittimi aggiuntivi Tra.vel.mar.

Tra.vel.mar. ha attivato diverse corse aggiuntive al quotidiano servizio della linea intercostiera per i giorni di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno.

Collegamenti Marittimi Straordinari

Anche il Gruppo Battellieri Amalfi ha istituito una serie di collegamenti marittimi straordinari sulla tratta Maiori – Minori – Amalfi (andata e ritorno) per i tre giorni di eventi connessi alla Regata Storica. Le corse via mare sono previste per venerdì 3 giugno, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno.

Collegamenti Sita

Per effetto della chiusura della statale Amalfitana nei giorni 4 e 5 giugno la Sita ha reso noti gli Orari dei bus in partenza da Amalfi e diretti a Salerno, Sorrento e Agerola indicando i capolinea temporanei.

Ordinanza relativa alla navigazione

In occasione della 66esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la Capitaneria di Porto di Salerno ha disposto apposita Ordinanza atta a regolamentare le aree a mare interessate dalla manifestazione , le operazioni in entrata accosto ed uscita dal porto di Amalfi, nonché l’ormeggio e la sosta al molo Darsena.