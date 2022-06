Regata, boom di presenze ad Amalfi: oltre 22mila a tifare per il galeone azzurro. Presenze da record ad Amalfi in occasione della 66esima Regata storica delle Antiche Repubbliche Marinare. Solo nella giornata del Palio ad Amalfi sono passate circa 22mila persone, oltre 20 le corse delle vie del mare che hanno fatto rotta da Salerno verso Amalfi e ritorno traghettando una media di 400 passeggeri a tratta. Ogni Repubblica ha portato una rappresentanza di oltre 100 persone: 80 solo i figuranti del Corteo Storico e poi gli equipaggi e le atlete del mini palio. Ma il calore e il senso di comunità arriva anche dalle pagine social legate alla Regata e al Comune di Amalfi dove sono giunti migliaia di messaggi da tutto il mondo, senza dimenticare le visualizzazioni delle dirette che hanno toccato picchi inimmaginabili.

È infatti sold out la quasi totalità delle strutture ricettive di Amalfi. Per effettuare una prenotazione bisognerà, infatti, aspettare le ultime giornate di luglio. Ancora per poco.

Brevi soste, matrimoni ma non solo: in occasione della 66esima edizione della Regata, sono state migliaia le visite sul territorio di Amalfi e limitrofi. Con inevitabili ricadute a cascata su alberghi e ristoranti.

Tanti anche gli stessi amalfitani, che con cori e bandiere hanno sostenuto l’imbarcazione di Pegaso fino al traguardo, rendendo vana la rincorsa di Venezia.

A riferire i dati sulle presenze turistiche è stato i Tg2 durante la diretta di ieri in occasione del palio remiero. Ed infatti è bastato un colpo d’occhio dall’alto delle telecamere RAI per mostrare una Amalfi completamente sold out.