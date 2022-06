Referendum sulla giustizia, affluenza al 5% alle 12: spiagge piene e seggi vuoti. Oggi, domenica 12 giugno 2022, gli italiani sono chiamati a votare i referendum abrogativi sulla giustizia. Cinque i quesiti a cui l’elettore dovrà rispondere: viene richiesto di fare una croce sul Sì in caso si intenda abrogare la norma indicata, o sul No, in caso contrario. I seggi sono aperti nella sola giornata odierna, dalle 7 alle 23. Per poter esprimere il proprio voto ci si dovrà recare alla propria sezione muniti di tessera elettorale e di idoneo documento di riconoscimento.

I municipi in cui si aprono i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni.. Affluenza alle 12 intorno al 5% per i 5 quesiti referendari, quando sono arrivati i dati di oltre 2.200 mila comuni su 7.903 per i quesiti 3 e 5. Il quorum è fissato al 50%+1 degli aventi diritto al voto.

In particolare, per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza è del 5,35% (2.734 su 7.903 comuni). Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 5,28% (2.599 comuni su 7.903). Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 5,26% (2.598 su 7.903 comuni). Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 5,23% (2.589 su 7.903). Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 5.27% (2.565 su 7.903).

Completamente diverse le immagini che ritraggono le spiagge invase da cittadini che si godono una domenica di relax. Ricordiamo che i seggi saranno aperti fino ale 23.