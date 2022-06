Referendum, Praiano record negativo, Atrani arriva al 15%. Mai così pochi a votare in Costiera amalfitana e in Italia. Nella Costa d’ Amalfi si arriva al di sotto del 10 per cento in media, con la sola eccezione di Atrani, Amalfi è al 10 percento, Positano e Ravello poco sopra il 7 per cento, per quanto riguarda il voto c’è una distinzione per esempio sulla legge Severino, che impedisce ai condannati di essere eletti, i no sono quasi il 50%, il 40% per la carcerazione preventiva, mentre sui referendum sulla magistratura e giustizia chi è andato a votare ha votato prevalentemente Si Sul sito ministero degli interni in questo link tutti i votanti dei comuni della provincia di Salerno