Ravello, potenziato il servizio di trasporto pubblico interno. Da oggi attive 20 corse aggiuntive

Ravello. Per venire incontro alle esigenze di residenti e turisti è stato potenziato il servizio di trasporto pubblico interno. Il programma di mobilità alternativo varato dal Comune di Ravello, attivo da oggi 16 giugno, prevede 16 corse aggiuntive della navetta interna rispetto al passato, a cui se ne aggiungono 4 verso il mare. Il servizio raggiunge tutte le frazioni di Ravello assicurando circolarità e sarà garantito dalle ore 6.40 alle 22.30, secondo la nuova tabella consultabile in calce al presente articolo.

Il sindaco Paolo Vuilleumier spiega: “Abbiamo accolto le istanze provenienti dal territorio. Con questo piano immaginiamo di offrire un maggiore servizio alla cittadinanza e ai turisti nell’arco di sedici ore giornaliere. Al contempo di alleggerire la pressione dei veicoli nel centro storico, evitando ai cittadini di prendere l’auto per sbrigare commissioni o per raggiungere il centro per lavoro. Ma ciò che ci preme è di garantire autonomia di movimento a tutte le categorie sociali del paese, specialmente i residenti delle frazioni che avranno maggiori possibilità di raggiungere il centro e anche il mare”.

Titoli di viaggio e agevolazioni:

Per i residenti il ticket sarà di 1,00 euro (per singola tratta validità 4 ore), mentre per i ravellesi over 65 e di età inferiore ai 10 anni sarà gratuito.

Per gli utenti non residenti 1,50 euro (per singola tratta validità 4 ore). Prevista, inoltre, possibilità di abbonamento mensile per residenti e lavoratori a 30,00 euro o acquisto di 30 tagliandi di validità giornaliera di 12 ore fino al 15/09/2022 al costo di 30,00 euro. L’abbonamento mensile per le strutture ricettive è di 50,00 euro.