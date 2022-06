Ravello, lascia la Ferrari nel parcheggio per disabili: multa da 165 euro e 4 punti decurtati. A Ravello, in Costiera Amalfitana, gli agenti della polizia locale hanno notato una Ferrari California con targa inglese in sosta nell’area destinata ai disabili. L’auto è rimasta sulle strisce gialle nei pressi di piazza Duomo per tutta la notte del 26 giugno. Sul parabrezza nessun contrassegno che giustificasse la sosta in quegli spazi.

Così, le forze dell’ordine hanno elevato una contravvenzione da 165 euro al proprietario. La scoperta di aver ricevuto una sanzione non sembra averlo scomposto, a giudicare dalla sua “fredda” reazione. Al ritorno, ieri mattina intorno alle 11.30, nel luogo in cui aveva lasciato la vettura parcheggiata, l’uomo non ha fatto una piega alla consultazione del ticket. Entrato in auto con la sua compagna, è quindi ripartito.

Oltre alla multa, gli verranno decurtati 4 punti dalla patente.