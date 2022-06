Ravello, giovedì 30 giugno open day per presentare il Summer Camp 2022

Il Comune di Ravello ha organizzato per giovedì 30 giugno un open day aperto a tutte le ragazze e i ragazzi di Ravello per presentare in anteprima le attività inserite nel Ravello Summer Camp 2022 che prenderà il via dal 4 luglio.

Per entrare subito nel vivo del centro estivo e trascorrere tutti insieme una giornata di condivisione e arricchimento personale, abbiamo pensato di organizzare questo momento di avvio con gli amici de La Casa dei Cristallini, dal 2002 punto di riferimento per i bambini e i ragazzi del quartiere Sanità di Napoli, che ci racconteranno la loro esperienza con il laboratorio di disegno alimentare “Magnà”, inserito nelle attività del Ravello Summer Camp 2022.

Programma della giornata

– Ore 10.00: Presentazione progetto e attività del Ravello Summer Camp 2022 presso l’Auditorium Oscar Niemeyer (sono invitati a partecipare anche i genitori)

– Ore 10.30: Laboratorio di disegno alimentare a cura di Mary Cinque, coadiuvata dai ragazzi de La Casa dei cristallini presso l’Auditorium Oscar Niemeyer

– Ore 12.30 Pranzo

– Ore 14.30 Visita guidata a Villa Rufolo e passeggiata nei vicoli di Ravello

– Ore 16.00 Chiusura giornata

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti!