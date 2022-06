Ravello: domani la spiaggia di Castiglione interdetta al pubblico per messa in sicurezza costone roccioso. Tramite l’ordinanza n.16 del 24 giugno 2022, il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier ha vietato temporaneamente l’accesso alla spiaggia di Castiglione per il giorno di domani, lunedì 27 giugno 2022.

“Per consentire i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, la spiaggia di Castiglione resterà interdetta alla fruizione pubblica per un giorno”, si legge.

Sarà, dunque, vietato temporaneamente l’accesso alla spiaggia nel tratto interessato dalle attività di disgaggio, in sicurezza, nei punti indicati dalla perizia tecnica predisposta dal dott. geol. Rosario Santanastasio, ovvero nella zona in prossimità dell’area già recintata e presso il lido a ridosso e confinante ad esso, per l’intera giornata del 27 Giugno 2022.

Conseguentemente, sarà vietato l’utilizzo della spiaggia libera e della spiaggia attrezzata.

Qui l’ordinanza.