Ravello: da oggi nuove aree per la discesa e la salita dei passeggeri di Ncc. Per consentire le migliori condizioni di accesso al centro storico di Ravello, in Costiera Amalfitana, a partire da oggi, sabato 25 giugno 2022, saranno attivate due aree ove sarà consentita – previa prenotazione e pagamento delle tariffe previste con ordinanza n. 13 del 20 giugno 2022 – la discesa e salita dei passeggeri che utilizzano autovetture di noleggio con conducente con licenza di altri comuni.

Le prenotazioni potranno essere effettuate accedendo al portale RavelloZetapass al seguente link https://www.ravellozetapass.it/default.asp?l=1

Le tariffe variano in base alle dimensioni delle vetture. Le autorizzazioni saranno rilasciate a seguito di istanza da presentarsi esclusivamente, tramite il portale ravellozetapass.it, da effettuarsi entro il giorno di calendario precedente la data del transito.

Di seguito, le tariffe:

In caso di trasporto di turisti da parte di aziende titolari di autorizzazione al noleggio con conducente rilasciate dal Comune di Ravello, il carico e scarico passeggeri potrà avvenire senza pagamento di tariffa. Ma sarà altresì, in ogni caso, obbligatoria la richiesta di autorizzazione.

Qui l’ordinanza.