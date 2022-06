Ravello, convocato per lunedì 20 giugno il Consiglio Comunale. Ecco i temi che verranno trattati

Il sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier ha convocato presso l’Auditorium di Villa Rufolo il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e “pubblica” che si terrà per lunedì 20 giugno 2022 alle ore 18:00 in prima convocazione e per martedì 21 giugno 2022 alle ore 18:00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco

2. Approvazione Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Tramonti e Ravello

3. Affidamento del Servizio Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023- 31.12.2027 – Approvazione schema di convenzione – Autorizzazione alla proroga del Contratto alla banca Monte dei Paschi di Siena fino al 31/12/2022

4. Modifica scadenza versamento 3^ rata TARI anno 2022