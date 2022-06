Ravello, consiglio comunale di fuoco, c’è chi è morto ancora di Covid. Caos a Castiglione e nel by night, ecco cosa si vuole fare

Ravello, consiglio comunale lungo e articolato nella Città della Musica alla vigilia della Presentazione del Festival di Ravello a Napoli. Fra i problemi sollevati all’inizio il problema della Manutenzione verde pubblico a Ravello, problemi con la ditta subappaltatrice

Lavori al poliambulatorio. Adesione alla disponibilità di guardia medica turistica dal 1 luglio

Vigilanza privata a Castiglione su tutta la Costiera c’è progetto Acamir con calendario che copriva solo alcuni giorni. Tutti d’accordo i comuni

Problema con il comandante dei vigili in condivisione con Tramonti

Attivato la vigilanza privata dalle 23.00 alle 3.00

Per quanto riguarda il Covid, ancora una concittadina morta

Interpellanza per convocare il consiglio comunale in modalità da remoto secondo le linee guida del Ministero degli Interni

Risposta del sindaco: “Riteniamo che la norma vada a prevedere possibilità di collegamento da remoto quando ci siano casi di impedimento, anche nel caso di giunta comunale e quindi per assicurare l’ordinaria e straordinaria amministrazione del paese si trovano favorevoli al collegamento da remoto. Per il consiglio comunale si va invece nella strada della partecipazione attiva anche dei cittadini e dei consiglieri”.

Ecco l’ordine del giorno completo:

– Comunicazioni del sindaco

– Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) alla luce della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF

– Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022

– Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021 e allegati

– Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024

– Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del d. lgs. 267/2000 per la Sentenza n.58/2019 del Giudice di Pace di Amalfi e Atto di precetto prot. n. 2375/2022. Sig. Liambo L. c/ Comune di Ravello

– Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000. Atto di precetto e pignoramento presso terzi, Banca Sistema S.p.A.

– Approvazione della Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i comuni di Tramonti e Ravello