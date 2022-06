Ravello: autobus turistico in avaria, strada non percorribile per diverse ore. Situazione di pericolo lungo le strade di Ravello, in Costiera Amalfitana, nel corso della giornata di ieri. Intorno alle 18, infatti, sulla strada ex373 in località Cigliano, all’altezza del supermercato Despar, in seguito all’avaria di un autobus turistico, una grande quantità di olio si è riversata sul manto stradale.

La strada non è stata percorribile per diverse ore, fino a quanto il mezzo non è stato rimosso con un carro gru e il personale addetto con idranti ha provveduto alla pulizia dell’asfalto. Le operazioni si sono concluse intorno alle 21.