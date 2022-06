Ravello, anteprima del concerto con Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews. Sempre presenti con Positanonews TV in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina Lucio e Sara parlano del dietro le quinte prima del concerto da una Città della Musica anche essa nel pieno del boom turistico che sta travolgendo la Costa d’ Amalfi e Sorrento . La giornata piovosa non ha fermato i nostri due che ci raccontano dell’evento da Piazza Duomo .

Ritornano i grandi appuntamenti con la musica a Ravello: venerdì 17 giugno alle 20.30 all’Auditorium Niemeyer si terrà il concerto della Greater Twin Cities, proveniente dal Minnesota, U.S.A., e diretta dal maestro Mark Russell Smith.

La Greater Twin Cities Simphonies, che quest’anno celebra 50 anni di attività, rappresenta una importante istituzione dedita all’insegnamento della musica, fornendo percorsi di studio a studenti di tutte le età, abilità e background. Il loro programma educativo, inoltre, usa la musica come veicolo per un approccio culturale capace di abbattere le barriere, sviluppare equità e inclusione, oltre ad ispirare all’eccellenza sia musicalmente e che in ogni aspetto della vita.

A guidare l’orchestra di circa 90 elementi dai 14 ai 18 anni è il direttore artistico Mark Russell Smith. Il repertorio spazierà da Richard Wagner, in omaggio alla città di Ravello e alla 70ª edizione dell’omonimo festival musicale, che tra poco avrà luogo, ad Antonio Vivaldi, da Aaron Copland a Dmitri Šostakovič, da Gioacchino Rossini a Pietro Mascagni.

“Si tratta – ha dichiarato il sindaco Paolo Vuilleumier – di un importante evento, con il quale si apre la stagione musicale ravellese, dall’alto valore educativo e culturale considerata la mission portata avanti dalla Greater Twin Cities Simphonies. La musica, oltre a rappresentare un prezioso valore per la nostra città, è un fondamentale strumento di dialogo e crescita che con impegno cerchiamo quotidianamente di sostenere”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ravello, è organizzato da Grand Tours, SireonTours e TimeAway. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Si raccomanda l’uso della mascherina.