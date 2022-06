Ravello, ancora autobus si blocca nelle curve per Amalfi. 30 persone a piedi

E sono due. Ravello, ancora autobus si blocca nelle curve per Amalfi verso le 17. La cittadina della Costiera amalfitana assediata dai bus turistici e l’amministrazione sta a guardare. Sono 30 persone rimaste a terra in zona Civita , dopo l’ospedale di Castiglione di Ravello, come ci riferiscono. Proprio ieri sempre un autobus turistico in avaria nelle curve ha bloccato la circolazione. E dire che in Consiglio comunale quasi infastidita dalle richieste sulla viabilità di Atrani e Minori, per quanto riguarda le auto lasciate in sosta nei pressi della spiaggia di Castiglione. Non solo Ravello crea problemi a tutta la Costiera ma anche a se stessa, ma in questo caso i riflettori vanno puntati anche su questi autobus turistici che dovrebbero essere maggiormente limitati, a differenza di quello che chiede Maiori che vorrebbe deroghe dal Prefetto di Salerno anche per gli autobus .